В Калужском филиале Музея Победы пройдет круглый стол о наследии Жукова

24 января в Калужском филиале Музея Победы — Музее Г. К. Жукова, состоится круглый стол под названием «Рожденный побеждать. Наследие Георгия Жукова». Участники встречи обсудят вклад маршала Жукова в достижение победы в Великой Отечественной войне, а также значение его наследия для патриотического воспитания молодежи и развития современных подходов к «науке побеждать».





Ожидается, что в мероприятии примут участие около ста человек, включая общественных деятелей, ученых, педагогов и студентов. Среди приглашенных гостей окажутся президент Международного фонда имени Георгия Жукова Василий Чурин, заслуженный строитель РСФСР и лауреат Государственной премии РФ имени маршала Жукова Николай Алмазов, а также историк и политолог Сергей Сопелев.





По завершении круглого стола руководство Музея Г. К. Жукова вручит памятные грамоты участникам за их активную гражданскую позицию и усилия по сохранению исторической памяти.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы