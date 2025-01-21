Евгений Стодушный занял пост директора Хора Минина

Евгений Стодушный назначен новым директором Московского государственного академического камерного хора, более известного как Хор Минина. Пресс-служба коллектива сообщила об этом ТАСС.





По информации источника, 20 января 2025 года в Усадьбе Ф. И. Прове состоялось официальное представление нового директора. На мероприятии присутствовали начальник управления концертных организаций Департамента культуры города Москвы Екатерина Щуряхина, президент хора, народный артист СССР Владимир Минин, а также художественный руководитель Тимофей Гольберг.





Евгений Стодушный родился 25 февраля 1985 года в Москве. В 2006 году он завершил обучение на продюсерском факультете Российского института театрального искусства (ГИТИС). В период с 2007 по 2018 год Стодушный работал заместителем директора Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», после чего с 2018 по 2024 год занимал должность генерального директора Красноярской краевой филармонии. В сентябре 2024 года он получил предложение стать первым заместителем художественного руководителя и директора Мариинского театра. Новую должность в Хоре Минина Стодушный будет совмещать с работой в Мариинском театре.









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