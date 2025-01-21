Евгений Стодушный занял пост директора Хора Минина

21.01.2025

Евгений Стодушный занял пост директора Хора Минина
Евгений Стодушный назначен новым директором Московского государственного академического камерного хора, более известного как Хор Минина. Пресс-служба коллектива сообщила об этом ТАСС.

По информации источника, 20 января 2025 года в Усадьбе Ф. И. Прове состоялось официальное представление нового директора. На мероприятии присутствовали начальник управления концертных организаций Департамента культуры города Москвы Екатерина Щуряхина, президент хора, народный артист СССР Владимир Минин, а также художественный руководитель Тимофей Гольберг.

Евгений Стодушный родился 25 февраля 1985 года в Москве. В 2006 году он завершил обучение на продюсерском факультете Российского института театрального искусства (ГИТИС). В период с 2007 по 2018 год Стодушный работал заместителем директора Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», после чего с 2018 по 2024 год занимал должность генерального директора Красноярской краевой филармонии. В сентябре 2024 года он получил предложение стать первым заместителем художественного руководителя и директора Мариинского театра. Новую должность в Хоре Минина Стодушный будет совмещать с работой в Мариинском театре.


Фото: YouTube