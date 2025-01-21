Новую книгу о Валентине Берлинском выпустят в 2025 году

В 2025 году выйдет новая книга о народном артисте РСФСР, виолончелисте и основателе Квартета имени Бородина Валентине Берлинском. Рабочее название труда — «Валентин Берлинский: жизнь на кончике смычка». Презентация книги намечена на 25 апреля и пройдет в концертном зале имени Ирины Архиповой. Об этом сообщили на пресс-конференции ТАСС внучка музыканта, литературовед и издатель Мария Маталаева, а также первый заместитель председателя правления Российского музыкального союза Юлия Иванина.





Иванина отметила, что для них представляет собой огромную честь и гордость участие в юбилейных мероприятиях и издание этой книги. Она также подтвердила, что презентация состоится в обозначенную дату в концертном зале.





Маталаева рассказала, что в новой книге найдут отражение дневники Берлинского, которые он вел с 1946 по 2008 год. Она добавила, что первая книга, вышедшая более 10 лет назад, сосредоточилась на Квартете имени Бородина, тогда как в новом издании будет больше информации о самом Берлинском. Литературовед подчеркнула, что, хотя сделать акцент именно на его личности трудно, поскольку музыкант в течение 64 лет играл в квартете, важно представить книгу именно о нем. Новый труд выйдет на русском языке и будет представлен в формате повествования от первого лица.





Валентин Александрович Берлинский родился 19 января 1925 года в Иркутске. Он окончил Московскую консерваторию в 1947 году и аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в 1952 году. В 1944 году он создал квартет, который в 1955 году получил название Квартет имени Бородина. На протяжении 64 лет Берлинский оставался руководителем этого квартета, который под его управлением стал одним из ведущих камерных коллективов в России, гастролируя более чем в 50 странах мира.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва