В Москве пройдут Рождественские образовательные чтения

В Москве пройдут XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие пройдет с 26 по 30 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Темой чтений станет «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».



Отмечается, что региональный этап прошел в очно-заочном формате с сентября по декабрь 2024 года, а также в январе в регионах России и за рубежом.



«Участники обсудят актуальные темы, такие как просветительская деятельность, поддержка семьи, биоэтика, история православного храмостроительства, и другие важные аспекты», — говорится в анонсе мероприятия.



В программу чтений войдут конференции, секции, семинары, мастер-классы, выставки.





Фото: пресс-служба Минкультуры России