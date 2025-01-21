Мишустин вручит премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января вручит премии правительства в области культуры за 2024 год, сообщает пресс-служба кабмина.



Участие в церемонии примут вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры России Ольга Любимова.



Награда ежегодно присуждается творческим работникам, деятелям культуры за наиболее талантливые и оригинальные произведения культуры и искусства. Лауреатами премии могут стать авторы проектов в области кино, театра, литературы, музыки, дизайна, народного творчества, архитектуры, циркового, эстрадного, хореографического искусства. Произведение, созданное авторами, должно получить общественное признание и вносить значительный вклад в развитие культуры РФ.



Премия также вручается за создание просветительских проектов, «приумножающих нравственное богатство российской культуры», за реализацию наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью творческих проектов для детей и юношества.



Всего будет присуждено 7 премий по 3 млн рублей каждая.









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