Варшавер сообщил, что Певцов показал ежегодную служебную записку Захарова

20.01.2025

Варшавер сообщил, что Певцов показал ежегодную служебную записку Захарова
Народный артист России Дмитрий Певцов представил документ, который, по его словам, является «завещанием» режиссера Марка Захарова. Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер уточнил, что опубликованный Певцовым документ — это ежегодная служебная записка с рекомендациями по формированию репертуара, составленная за месяц до смерти Захарова.

В беседе с ТАСС Варшавер подчеркнул, что «завещание» Захарова на самом деле не является каким-либо окончательным распоряжением. Он пояснил, что это стандартная служебная записка, отражающая пожелания режиссера относительно репертуара. Варшавер также отметил, что спектакли театра формируются в соответствии с запросом зрителей. На данный момент в «Ленкоме» продолжают идти восемь спектаклей, созданных Захаровым, и они тоже формируются в зависимости от зрительского интереса.

Директор театра добавил, что жизнь театра не останавливается с уходом даже самого выдающегося режиссера. Наличие новых спектаклей неизбежно приводит к тому, что прежние постановки могут быть заменены. Это стандартная практика в театральной среде.

Варшавер также сообщил, что большинство артистов театра, активно работающих над репертуаром, были приглашены в труппу именно Марком Захаровым. Он выразил удовлетворение тем, что у актеров есть возможность проявить себя на сцене и завоевать внимание зрителей, несмотря на мнения отдельных артистов.

В завершение Варшавер выразил недоумение по поводу того, что два уважаемых артиста пытаются представить служебную записку Захарова 2019 года как его завещание.


Фото: YouTube