Русский дом в Берлине запустил показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Первые эпизоды выйдут летом 2025 года.
Экс-глава музея Елизавета Лихачева сравнила посещаемость с 2023 годом.
Зрители увидят последний эпизод 28 января.
Петербургскому автору 17 января стукнуло 80 лет.
Стартовая цена лота была 12 тысяч рублей, а финальная ставка достигла отметки в 550 тысяч рублей.
Первые эпизоды выйдут летом 2025 года.
Экс-глава музея Елизавета Лихачева сравнила посещаемость с 2023 годом.
Зрители увидят последний эпизод 28 января.
Петербургскому автору 17 января стукнуло 80 лет.
Стартовая цена лота была 12 тысяч рублей, а финальная ставка достигла отметки в 550 тысяч рублей.
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17.01.2025