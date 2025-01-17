Русский дом в Берлине запустил показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Русский дом в Берлине сообщил о начале показа российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Показ продлится две недели с частотой выхода двух эпизодов в день.





Премьера первых двух серий состоялась 16 января, а заключительная часть демонстрации запланирована на 28 января. Кинотеатр будет показывать сериал на русском языке, а желающие посетить мероприятия должны пройти онлайн-регистрацию.





В описании к мероприятию сериал назван культурным феноменом. Фильм снят по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х».









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