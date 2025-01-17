В Минкультуры пообещали отремонтировать все 89 филармоний к 2030 году

К 2030 году в рамках нацпроекта «Семья» в стране будут отремонтированы и оснащены все 89 филармоний, сообщила журналистам министр культуры России Ольга Любимова, представляя новые запланированные инфраструктурные мероприятия национального проекта «Семья».





Она отметила, что в новом нацпроекте ведомство сохранило все самые востребованные регионами инфраструктурные мероприятия по ремонту, реконструкции и оснащению театров, детских школ искусств, домов культуры, музеев, созданию модельных библиотек, переоборудованию кинозалов.





«Кроме того, в нацпроект «Семья» мы включили и новые направления — ремонт и оснащение филармоний, строительство детских школ искусств, ремонт библиотек», — уточнила Ольга Любимова.





На программу будет выделено 6 млрд рублей. В 2025 году Минкультуры уже отремонтирует и оснастит первые 12 объектов.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал