Аудитория фильма «Небриллиантовая рука» превысила 44,8 миллиона зрителей

Фильм «Небриллиантовая рука» стал самым популярным на российском телевидении в 2024 году, сообщают создатели.





Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоялась 31 декабря на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier, «Кинопоиск» и Okko.





Сразу после выхода в эфир комедия стала доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах.





Лента «Небриллиантовая рука» поставила абсолютный рекорд по просмотрам за всё время новогодних эфиров на ТНТ. Этот фильм стал самым популярным на канале с 2019 года, говорится в сообщении «Газпром-медиа холдинга».





По итогам новогодних каникул «Небриллиантовая рука» заняла второе место по просмотрам на Premier, третье — на «Кинопоиске» и вошла в топ-5 на Okko.





«Нам удалось сформировать у людей привычку — в Новый год смотреть большие премьерные проекты на телеканале ТНТ. Те, кто любит советскую классику, включают „Первый“ и „Россию 1“. А те, кому интересно масштабное развлекательное кино, абсолютно точно понимают, что надо выбирать телеканал ТНТ. И мы будем стараться радовать нашего зрителя свежими премьерами каждый Новый год», — прокомментировала успех фильма заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и директор ТНТ Тина Канделаки.









Фото: кадр из фильма "Небриллиантовая рука"