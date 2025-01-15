Фильм «Мешок картошки» выйдет на больших экранах 27 февраля

Премьера фильма «Мешок картошки» состоится в российских кинотеатрах 27 февраля 2025 года. В пресс-службе проекта отметили, что эта лента – о безусловной любви.





По сюжету Павел обладает природной скромностью и добротой из-за трудного детства. Эти же качества мешают ему сохранить отношения с требовательной девушкой и толкают на бескорыстную помощь людям.





Не ищущий признания главный герой устраивает жизнь брату-шалопаю и, кажется, находит новую любовь. Помочь ему вернуть настоящее счастье может только настоящий Картофельный ангел.





Режиссером картины выступила Марта Котова. В фильме сыграли Ханна Масальская, Сергей Штепс, Руслан Герман и Алена Змеу. Картина уже получила признание на Всероссийском кинофестивале «Белая птица» в Казани. Смотр признал ее лучшей режиссерской работой в номинации «Полнометражный фильм».





Также «Мешок картошки» представили на Байкальском международном кинофестивале имени Распутина «Человек и природа». Здесь лента получила приз зрительских симпатий.



