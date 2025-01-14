В Москве прошла светская премьера романтического фильма «Четыре четверти»

В кинотеатре «Художественный» в Москве прошла премьера романтического фильма «Четыре четверти», который сняла режиссер Евгения Тирдатова. Лента основана на одноименном бестселлере Александра Юка, сообщает ТАСС.





Тирдатова выразила надежду на успешный прокат фильма, отметив , что команда создала его для большого экрана и надеется, что зрители полюбят его. Юк, автор романа, поделился, что каждый участник проекта вложил в фильм частицу своей души. Он подчеркнул, что для него эта история не просто работа или бизнес, а настоящая миссия. Юк добавил, что хотел бы, чтобы фильм затронул сердца зрителей и стал для них чем-то большим.





В разговоре с агентством Тирдатова отметила легкость работы над проектом. По ее словам, среди участников съемок были студенты, которые уже имели опыт в кино.





Режиссер также вспомнила о конце девяностых и начале двухтысячных годов, отметив, что ей было интересно узнать о новом времени и жизни современных детей. Она подчеркнула, что фильм учит доброте.





Перед началом показа Тирдатова представила съемочную группу и актеров. В мероприятии приняли участие такие знаменитости, как народная артистка РФ Ирина Пегова, Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Карина Арслангареева, Полина Савичева и Ангелина Эдвардс, а также другие актеры, снявшиеся в фильме.









Фото: Rutube