В Москве прошла светская премьера романтического фильма «Четыре четверти»

14.01.2025

В Москве прошла светская премьера романтического фильма «Четыре четверти»
В кинотеатре «Художественный» в Москве прошла премьера романтического фильма «Четыре четверти», который сняла режиссер Евгения Тирдатова. Лента основана на одноименном бестселлере Александра Юка, сообщает ТАСС.

Тирдатова выразила надежду на успешный прокат фильма, отметив, что команда создала его для большого экрана и надеется, что зрители полюбят его. Юк, автор романа, поделился, что каждый участник проекта вложил в фильм частицу своей души. Он подчеркнул, что для него эта история не просто работа или бизнес, а настоящая миссия. Юк добавил, что хотел бы, чтобы фильм затронул сердца зрителей и стал для них чем-то большим.

В разговоре с агентством Тирдатова отметила легкость работы над проектом. По ее словам, среди участников съемок были студенты, которые уже имели опыт в кино. 

Режиссер также вспомнила о конце девяностых и начале двухтысячных годов, отметив, что ей было интересно узнать о новом времени и жизни современных детей. Она подчеркнула, что фильм учит доброте.

Перед началом показа Тирдатова представила съемочную группу и актеров. В мероприятии приняли участие такие знаменитости, как народная артистка РФ Ирина Пегова, Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Карина Арслангареева, Полина Савичева и Ангелина Эдвардс, а также другие актеры, снявшиеся в фильме.


Фото: Rutube