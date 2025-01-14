Строительная готовность театра оперы и балета в Севастополе составляет 55%

Строительная готовность театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 55%. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об этом на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин. Основные строительные работы на объекте планируется завершить к концу 2025 года.





Культурно-образовательный комплекс, который возводят в Севастополе по поручению президента, включает в себя Академию хореографии, театр оперы и балета, а также музейный комплекс, представляющий Российскую государственную художественную галерею.





Развожаев уточнил, что строительство театра продолжается, и на данный момент проект находится на стадии 55% готовности. Он отметил, что завершение основных строительных работ запланировано на конец 2025 года, после чего начнется внутренний отделочный монтаж оборудования. Кроме того, губернатор сообщил, что готовность современного музея для Российской художественной галереи составляет около 46%, и работа по монтажу оборудования планируется к завершению к концу текущего года.





Губернатор также добавил, что в 2025 году начнется благоустройство территории вокруг объектов комплекса. Кроме того, в планы входит создание парка площадью приблизительно 10 гектаров рядом с культурно-образовательным кластером.









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