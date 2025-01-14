В Заполярье представят сборник стихов авторов из России и Латинской Америки

В конце января в Мурманской области пройдет презентация антологии произведений поэтов России и Латинской Америки под названием «Солнечный ветер». Этот сборник станет первым в своем роде, который представит стихи на русском и испанском языках. Участник проекта и председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов сообщил ТАСС, что именно Кольское Заполярье первым примет на своей территории данное мероприятие.





Антология «Солнечный ветер» объединяет работы современных поэтов, предоставляя им возможность не только создавать стихи, но и выступать в роли переводчиков. Россияне осуществляли переводы произведений с испанского и португальского языков, в то время как их собственные тексты были переведены на испанский. В сборник вошли стихи 32 авторов из России и 14 поэтов из Латинской Америки.





Виноградов отметил, что этот проект стал первым значимым обзором поэзии двух континентов, в создании которого участвовали известные российские поэты и переводчики, среди которых Нина Ягодинцева, Юрий Татаренко и Андрей Расторгуев. Проектом руководила Елена Натальченко, работающая под псевдонимом Елена Альмалибре, а студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета занимались подготовкой подстрочных переводов.





Презентацию антологии планируется провести в различных городах России, включая Урал, Сибирь, южные регионы, Москву и Санкт-Петербург. Однако первое официальное представление сборника состоится 24 января в Мурманске. На мероприятии зрителей ожидают чтения стихов российских и латиноамериканских авторов, а также музыкальные и танцевальные номера, отражающие культуру Латинской Америки.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва