В рамках выставки «Балтийские рубежи» в Музее Победы пройдет конференция

В Музее Победы 15 января пройдет межрегиональная конференция.





Мероприятие состоится в рамках выставки «Балтийские рубежи». На площадке «Школьный музей Победы» встретятся учащиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Мариуполя и Республики Беларусь. Также в мероприятии примут участие представители центра морской авиации «Крым. Небо. Самолеты» из Севастополя и парка «Патриот» Министерства обороны РФ.





Ребята расскажут о своем вкладе в создание новой экспозиции в музее на Поклонной горе. Они поделятся историями экспонатов из своих школьных музеев, представленных на выставке. Также участники конференции узнают о судьбах людей, которым принадлежали эти предметы.





Кроме того, участникам покажут материалы и раритеты, связанные с морской авиацией и ее представителями. Среди них — личные вещи и фотографии дважды Героя Советского Союза, летчика-аса, в послевоенное время — заместителя командующего ВВС Балтийского флота Виталия Попкова.





Кроме того, дети и педагоги поделятся опытом работы в школьных музеях и обсудят, как их деятельность способствует сохранению исторической памяти.









Фото: пресс-служба Музея Победы