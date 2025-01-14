Михаил Таратута представит фильм об Америке Трампа

14.01.2025

Михаил Таратута представит фильм об Америке Трампа
На телеканале «Россия 24» пройдет премьера документального фильма «Америка, которую они потеряли» журналиста Михаила Таратуты. Показ состоится 18-19 января.

Название фильма отсылает к знаменитому документальному фильму Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли», посвященную тяжелым перипетиям российской истории.

Фильм известного журналиста-международника расскажет о перипетиях современной Америки: общественном расколе, проблемах миграции, «глубинном государстве» и отношению общества к второму приходу во власть Дональда Трампа.

«Речь идет о преодолении последствий процесса, который можно назвать культурной революцией. Этот процесс зрел несколько десятилетий и достиг своего апогея в период правления Байдена. Не знаю, сколь по силам Трампу повернуть его вспять, но очевидно, что решительные попытки будут предприняты», — рассказал автор фильма «Культуре».

Хорошо знающий и понимающий Америку, Таратута открывал ее российскому зрителю в своей знаменитой передаче «Америка с Михаилом Таратутой» в 1990-е годы. В недавнем прошлом на российском телевидении им были сняты документальные фильмы, посвященные Малайзии, Индонезии и Египту.


Фото: Pixabay.com