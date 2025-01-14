Михаил Таратута представит фильм об Америке Трампа

На телеканале «Россия 24» пройдет премьера документального фильма «Америка, которую они потеряли» журналиста Михаила Таратуты. Показ состоится 18-19 января.



Название фильма отсылает к знаменитому документальному фильму Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли», посвященную тяжелым перипетиям российской истории.



Фильм известного журналиста-международника расскажет о перипетиях современной Америки: общественном расколе, проблемах миграции, «глубинном государстве» и отношению общества к второму приходу во власть Дональда Трампа.



«Речь идет о преодолении последствий процесса, который можно назвать культурной революцией. Этот процесс зрел несколько десятилетий и достиг своего апогея в период правления Байдена. Не знаю, сколь по силам Трампу повернуть его вспять, но очевидно, что решительные попытки будут предприняты», — рассказал автор фильма «Культуре».



Хорошо знающий и понимающий Америку, Таратута открывал ее российскому зрителю в своей знаменитой передаче «Америка с Михаилом Таратутой» в 1990-е годы. В недавнем прошлом на российском телевидении им были сняты документальные фильмы, посвященные Малайзии, Индонезии и Египту.









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