В Новосибирске представят постановку о легендарном летчике Покрышкине

Новосибирский областной театр кукол представит спектакль о легендарном летчике Александре Покрышкине.



Режиссером выступит заслуженная артистка России Ольга Гущина, сообщает пресс-служба театра.





В театре рассказали, что спектакль будет представлен в апреле 2025 года.





«В марте режиссер Анастасия Неупокоева представит спектакль „Кентервильское привидение“ по мотивам произведения Оскара Уайльда. В апреле главный режиссер театра, заслуженная артистка России Ольга Гущина подготовит литературно-театральную композицию о легендарном летчике Покрышкине. Осенью питерский режиссер Денис Казачук представит свое прочтение сказки Экзюпери „Маленький принц“», — рассказали в учреждении.





Во время гастролей театр выступит в Бресте (Беларусь), Фергане, Самарканде и Ташкенте (Узбекистан). Планируются обменные гастроли в рамках программы «Большие гастроли» в Благовещенске.





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