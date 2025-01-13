Глава ФПБК Бородин предложил не показывать сериал с уехавшей из России Юлией Ауг

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил недовольство по поводу сериала с актрисой Юлией Ауг. Он напомнил, что после начала специальной военной операции актриса уехала за границу и негативно отозвалась о России и ее жителях. В связи с этим Бородин считает, что проекты с ее участием не должны поддерживаться.





На телевидении состоялась премьера сериала «Арбатские тайны», в котором Юлия Ауг исполнила одну из ролей. Несмотря на отсутствие статуса иноагента, актриса открыто выступает против политики страны и СВО. Это вызвало негативную реакцию у зрителей, которые раскритиковали решение телеканала показать сериал.





Бородин в беседе с порталом «Страсти» заметил , что подобные шаги могут быть направлены на продвижение проекта. Он высказал мнение, что подобные представители «пятой колонны» воспринимаются как предатели, которые работают на западную повестку. Бородин отметил, что не понимает, как такие личности попадают в российские проекты, и призвал руководителей программ оценивать последствия своих решений. По его мнению, сотрудничество с актрисой привлекает избыточное внимание к проектам, так как она публично выразила свою неприязнь к русским.









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