Башмет проведет концерт сводного оркестра Москвы и Петербурга в память о Темирканове

15 января в Москве стартует VI Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета с концерта «Оркестр двух столиц. Москва — Санкт-Петербург», посвященного памяти народного артиста СССР дирижера Юрия Темирканова. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС Юрий Башмет, народный артист СССР, артистический директор фестиваля, и Дмитрий Гринченко, генеральный директор Русского концертного агентства.





Гринченко отметил, что в этом концерте впервые объединятся академический симфонический оркестр Петербургской филармонии и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Он рассказал, что в первом отделении музыканты из Санкт-Петербурга займут места концертмейстеров струнных и духовых групп, а во втором отделении произойдет обмен местами. Кроме того, планируется организовать фотовыставку, посвященную Юрию Темирканову.





Башмет поделился своими воспоминаниями о дружбе с Темиркановым, подчеркнув его обаяние и талант. Он добавил, что их сотрудничество не ограничивалось дружбой, они также выступали вместе на сцене. Дирижер акцентировал внимание на насыщенности программы сольными выступлениями на различных инструментах.





После пресс-конференции в ТАСС пройдет первая репетиция сводного оркестра. Башмет выразил свои волнения относительно особенностей исполнения произведений оркестром Петербургской филармонии, но уверен, что общая тональность музыкантов поможет создать гармоничное звучание.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства