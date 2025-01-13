В Музее Победы пройдет цикл встреч, посвященных защитникам Балтики в годы войны

С 15 января в Музее Победы стартует серия открытых уроков в рамках выставки «Балтийские рубежи». Мероприятия организуют для школьников в рамках программы «Школьный Музей Победы», и к ним могут присоединиться все желающие.





Представители музея сообщили, что в течение двух недель пройдет более 20 различных мероприятий, посвященных подвигам летчиков и моряков, защищавших Балтику в 1941–1945 годах, а также развитию морской авиации. Некоторые встречи будут направлены на освещение роли женщин-летчиц и темы блокады Ленинграда. Учащихся ждут встречи с родственниками ветеранов, спектакли, мастер-классы и экскурсии.





Цикл начнется с межрегиональной конференции, в которой примут участие молодые активисты и педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Беларуси. Участники расскажут о своем вкладе в создание новой экспозиции музея на Поклонной горе, поделятся информацией об экспонатах из школьных музеев и судьбах людей, к которым они принадлежали. Также они обсудят, как в их учебных заведениях сохраняют историческую память.





На одном из уроков школьники узнают о героинях неба — летчике-штурмовике Лидии Ивановне Шулайкиной и штурмане пикирующего бомбардировщика Галине Павловне Брок-Бельцовой, удостоенных звания Героя России.





Отдельное внимание уделят героям 47-го штурмового авиационного Феодосийского Краснознаменного ордена Ушакова полка ВВС ВМФ — Виктору Яковлевичу Глухарёву и Ефиму Григорьевичу Удальцову. Их родственники расскажут о подвигах и службе военных летчиков, а также о том, как увековечивают их память.





Специальные занятия также будут посвящены современному развитию морской авиации. Школьникам представят спектакль о жизни советского и российского военного летчика, Героя Российской Федерации. В завершение учащиеся встретятся с первым экипажем тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».





Кроме того, запланированы мастер-классы, на которых ребята научатся завязывать морские узлы, изучат способы передачи информации на флоте и создадут графические работы о Победе в Великой Отечественной войне, которые отправят бойцам в зону СВО.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы