Дмитрий Сидоров назначен и.о. ректора Московского государственного института культуры

13.01.2025

Дмитрий Сидоров назначен и.о. ректора Московского государственного института культуры
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначен Дмитрий Сидоров.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Заслуженный работник культуры ЛНР. С 2014 по 2017 год был депутатом 1-го и 2-го созывов Народного Совета ЛНР, возглавлял Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма. С 2017 по 2023 год — министр культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023-2024 годах — министр культуры ЛНР», — сообщила министр.

Ольга Любимова рассказала, что должность ректора МГИКа с июня 2023 года занимала заслуженный работник культуры России Екатерина Кудрина.

«Своей работой она внесла большой вклад в укрепление статуса института как одного из центров подготовки наших лучших кадров. Безусловно, Екатерина Леонидовна останется неотъемлемой частью коллектива вуза, а ее знания и опыт помогут руководству достичь новых высот. Желаю успехов в этом непростом, но важнейшем деле — развитии творческого образования», — говорится в сообщении министра.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova