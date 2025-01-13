Стал известен актерский состав «Одиссеи» Кристофера Нолана

В новом фильме американского режиссера Кристофера Нолана, который станет киноадаптацией «Одиссеи» Гомера, снимутся Зендея, Том Холланд и Роберт Паттинсон.



В актерский состав картины также войдут Мэтт Дэймон, Люпита Нонго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон, передает CNN.



Сообщается, что Том Холланд рассказал о подписании контракта на участие в проекте. По словам актера, съемки еще не начались, а режиссер только в общих чертах рассказал ему о предстоящем проекте.



Последний фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» завоевал «Оскар» как лучший фильм. Нолан также является обладателем «Оскара» как продюсер и режиссер.



Студия Universal ранее сделала объявление в соцсетях, в котором сообщила о том, что «Одиссея» впервые выведет сагу Гомера на экраны IMAX, фильм выйдет в июле 2026 года.









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