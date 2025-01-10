Песня «Конь» прозвучала в исполнении хора Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря представил собственную интерпретацию известной композиции группы «Любэ» «Конь» в рамках трибьют-альбома, приуроченного к 35-летию существования коллектива.





Создатели этой песни, продюсер и композитор Игорь Матвиенко с поэтом Александром Шагановым, поделились, что процесс создания песни пришелся на трудные времена 1993-1994 годов, когда в стране царило беспокойство.





Матвиенко вспомнил, что припев песни появился у него в голове: «Мы пойдем с конем по полю вдвоем». Он уточнил, что изначально не знал, для какой группы предназначена эта песня, но понимал, что исполнение должно быть а капелла.





Кроме того, композитор отметил, что в «Конь» был использован интересный прием — от простого к сложному, что допустило нарастание драматургии. По его словам, финал песни получился с «космическим масштабом».









Фото: Rutube