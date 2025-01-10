Валерий Гергиев и Мариинский театр выступят в Москве с концертами

Народный артист России Валерий Гергиев выступит с концертными программами Мариинского театра в зале «Зарядье» в Москве с 13 по 15 января. В гастролях примут участие солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра, сообщила пресс-служба учреждения.





В рамках концерта-открытия запланировано исполнение Шестой симфонии («Пасторальной») Людвига ван Бетховена и Четвертой симфонии Иоганнеса Брамса. Во время второго концерта оркестр под руководством Гергиева подготовит фрагменты из оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, а также исполнит Восьмую симфонию Антона Брукнера.





Гастроли завершатся грандиозным «Немецким реквиемом» Брамса в исполнении солистов, хора и оркестра.









Фото: Минкультуры России