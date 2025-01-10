Анна Большова и Оркестр «Ленкома Марка Захарова» исполнили советские песни для бойцов СВО

В Большом зале НМИЦ ВМТ имени Вишневского Министерства обороны России состоялся концерт «Новогоднее настроение», на котором выступила заслуженная артистка РФ Анна Большова вместе с Оркестром театра «Ленком Марка Захарова». Об этом пишет ТАСС.





В программе прозвучали известные советские песни, в том числе композиции из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и мюзикла «Юнона и Авось». Большова и оркестр исполнили такие песни, как «Черный кот», «Кабы не было зимы», «Песенка о медведях», «Помоги мне», «Зима» и другие.





Концерт завершился исполнением трогательной песни «Три вальса» Клавдии Шульженко, посвященной большой любви. Большова поблагодарила военнослужащих за защиту Родины. Она также пожелала им скорейшего выздоровления и отметила, что важно иметь цель и ради кого-то стремиться.





На мероприятии присутствовали не только бойцы специальной военной операции, но и врачи НМИЦ ВМТ имени Вишневского. Зал был украшен к Новому году, на сцене стояла елка. Концерт дополнили кадры из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и мюзикла «Юнона и Авось». Зрители активно подпевали Большовой и аплодировали музыкантам.









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