Музей Победы представит выставку о защитниках Балтийских рубежей

В Музее Победы 14 января состоится открытие экспозиции, посвященной защитникам Балтийских рубежей, передает пресс-служба учреждения.





Выставка, созданная совместными усилиями музеев образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, расскажет о подвигах моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.





Директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что проект станет первым мероприятием программы «Школьный музей Победы» в 2025 году, который будет посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках экспозиции педагоги и музейные работники проведут тематические встречи для школьников.





Посетители узнают о подвигах моряков-подводников, в том числе о легендарном командире подводной лодки С-13 Александре Маринеско, который в январе 1945 года потопил два военных транспорта нацистской Германии — «Вильгельм Густлофф» и «Генерал фон Штойбен». В экспозиции представлены китель капитана 1 ранга, личные вещи моряков-подводников и архивные фотографии. Также можно будет увидеть макеты подводных лодок С-13, Щ-423 и Н-31.





Часть выставки будет посвящена истории жителей блокадного Ленинграда. Посетители смогут увидеть материалы и раритеты, связанные с развитием морской авиации, а также узнать о героях настоящего времени, одним из которых является Герой России и заслуженный военный летчик Тимур Апакидзе. Он стал первым российским морским летчиком, который совершил посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на первом российском серийном палубном истребителе Су-27К, который сегодня известен как Су-33.





Выставка будет работать до 29 января.





Фото: пресс-служба Музея Победы