Фестиваль Юрия Башмета охватит шесть площадок в Москве

VI Зимний международный фестиваль искусств, организованный под руководством маэстро Юрия Башмета, пройдет в Москве с 10 января по 9 февраля 2025 года. Пресс-конференция, посвященная фестивалю, состоится 13 января в агентстве ТАСС.





На протяжении месяца в столице планируют провести 18 концертных и театральных мероприятий на шести главных площадках города. В фестивале примут участие выдающиеся артисты. По приглашению Юрия Башмета и дирекции фестиваля в Москву приедут исполнители из Италии и Китая. В этом году впервые в рамках фестиваля пройдет концерт на музыкальных инструментах Антонио Страдивари из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России.





В числе участников фестиваля можно отметить самого Юрия Башмета и три его коллектива: Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Также на мероприятии выступят такие известные личности, как Константин Хабенский, Вадим Репин, Евгений Миронов, Ольга Бородина, Сергей Гармаш, Игорь Костолевский, Андрей Мерзликин и Михаил Пореченков. Не упустят возможности участвовать и Игорь Золотовицкий, Полина Агуреева, Игорь Верник, Ильдар Абдразаков, Павел Милюков и Игорь Бутман со своим Московским джазовым оркестром. Также ожидаются выступления Заслуженного коллектива России — симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Винченцо Капеццуто и ансамбля Сокквадро Итальяно из Италии, Массимо Кварты (Италия), Чаовэня Ло (Китай) и многих других.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства