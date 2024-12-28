В Минкультуры прошло вручение премии «Душа России»

В преддверии Нового года в Министерстве культуры России состоялось торжественное вручение премии «Душа России».



Премия присуждается тем, кто своим трудом и талантом вносит значительный вклад в развитие народного творчества, сохраняет культурное наследие и передает его будущим поколениям.





В номинации «Традиционная народная культура» награду получил Андрей Анисимов, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля Karjala из Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия.





В категории «Народная музыка» лауреатом стал Олег Иващенко, руководитель заслуженного коллектива народного творчества образцового ансамбля народной музыки «Веселуха» из Красноярского края. В номинации «Народное пение» отметили Ирину Лунтовскую, руководителя народного вокального ансамбля «Сударушки» из Донецкой Народной Республики.





Премию за сохранение народного танца присудили Алле Чистяковой, руководителю ансамбля танца «КупаVа» из Калужской области. Также лауреатом премии «Душа России» стала Галина Котельникова, мастер декоративно-прикладного искусства из Воронежской области.





В 2024 году на премию было подано 80 заявок из 45 субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о живом интересе к народному творчеству.





Премия «Душа России» присуждается с 2002 года и является важной мерой поддержки, сохранения и развития народных художественных традиций. Она поощряет активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков молодому поколению. С 2022 года премия перешла в ведение Министерства культуры Российской Федерации.









Фото: пресс-служба Минкультуры России