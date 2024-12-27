Российский клип впервые набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип на трек I Got Love исполнителей Miyagi, Эндшпиля и Рем Дигги достиг впечатляющего рубежа в более чем 1 миллиард просмотров на YouTube. Это первый случай, когда музыкальное видео российских артистов преодолело такую отметку, информирует Telegram-канал «Сломанные пляски».





В посте выразили поздравления Мияги, Эндшпилю, Рем Дигге и режиссеру Айсултану Сеитову, который стал ключевой фигурой в успехе проекта. Режиссер смог уговорить рэперов снять клип спустя полгода после релиза песни, что, по мнению авторов публикации, стало важным шагом, приведшим к высокому результату. Клип продолжает набирать просмотры.





Ранее песня Last Christmas, которую исполняет группа Wham!, снова заняла первое место в рождественском хит-параде Великобритании, установив тем самым уникальный рекорд. По данным Official Charts Company, отвечающей за составление музыкальных чартов в стране, этот успех повторяется второй год подряд.









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