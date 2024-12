Песня Last Christmas снова возглавила британский рождественский хит-парад

Композиция Last Christmas, которую исполняет группа Wham!, вновь заняла первое место в рождественском хит-параде Великобритании, установив тем самым уникальный рекорд. По информации Official Charts Company, отвечающей за составление музыкальных чартов в стране, этот успех произошел второй год подряд.





Хотя Last Christmas несколько раз поднималась на вершину британских хит-парадов, именно в 2023 году она заняла первое место в рождественском чарте впервые спустя 39 лет после своего создания. Ранее ни одной песне не удалось повторить этот успех два года подряд. В 1984 году группу Wham! обошла команда Band Aid с композицией Do They Know It's Christmas?. Однако в этом году Last Christmas вновь вернулась в предновогодний хит-парад.





Вторую позицию в текущем музыкальном соревновании заняла песня That’s So True от американской певицы Грэйси Абрамс, а третье место досталось хиту All I Want For Christmas Is You от Мэрайи Кэри, который отмечает свое 30-летие.





Группа Wham! присоединилась к числу исполнителей, чьи песни не раз становились лидерами рождественского хит-парада. Ранее подобный успех имели такие артисты, как Queen и Клифф Ричард, каждая из которых достигала вершины два раза, а группы Spice Girls — три раза, и The Beatles — четыре раза.





Абсолютный рекорд принадлежит видеоблогерам из Ноттингема, Марку Хойлу и его супруге Роксэнн, которые выступают под псевдонимом LadBaby. С 2018 по 2022 года они создавали юмористические рождественские песни о слойках с мясом, каждый раз достигая первых мест в хит-параде.









Фото: YouTube