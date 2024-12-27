РОСИЗО запланировал 18 проектов в 2025 году

РОСИЗО обнародовал планы на 2025 год, в которые включены 18 проектов в Москве и других регионах России. Генеральный директор музейно-выставочного центра Ольга Галактионова презентовала инициативы в Минкультуры.





Одним из главных станет мультиформатный проект «Маршрут Победы», который презентует интерактивную карту культурных объектов памяти, начиная с Брестской крепости и заканчивая Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот проект предложит визуализацию экспозиций музеев Великой Отечественной войны в каждом городе-герое и оркеструет выставки о героизме русского народа, параллельно создавая документальный сериал.





Также пройдет выставка «Искусство в масштабе», призванная познакомить зрителей с монументально-декоративным искусством СССР. Здесь будут представлены уникальные экспонаты, включая мемориальную доску Сергея Коненкова и витраж Александра Дейнеки.





В рамках проекта «Художники СССР» организуют персональные выставки известных отечественных мастеров XX века, включая Михаила Савицкого и Семена Чуйкова. РОСИЗО также запланировал совместные проекты с компаниями, среди которых выставка, посвященная 80-летию ядерной отрасли.





Среди юбилейных проектов выделяются выставка к 90-летию Олега Табакова и мероприятие в Нижнем Новгороде, посвященное 150-летию Сергея Коненкова. Экспозиции «Народные художественные промыслы» пройдут в пяти городах, демонстрируя связи народного искусства с декоративно-прикладным и изобразительным искусством.









Фото: Минкультуры России