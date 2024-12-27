Книги писательницы из Китая стали самыми продаваемыми в 2024 году

Издательство «Эксмо–АСТ» представило список самых продаваемых новых книг за период с 1 ноября 2023 года по 10 декабря 2024 года. Лидерами стали пятый и шестой том фэнтези-цикла «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, чьи книги разошлись тиражом в 137,7 тысячи и 126 тысяч бумажных экземпляров соответственно, пишут «Ведомости».





Главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга отметил , что такую популярность автору обеспечили растущий интерес к графическим новеллам, азиатским сюжетам и солидная фан-база.





На третьем месте расположилась вторая часть автобиографии «Мой театр» Николая Цискаридзе, тираж которой составил 75,5 тысячи экземпляров. За ней следует первый том «Система "Спаси-Себя-Сам" для главного злодея» Мосян Тунсю с 70,7 тысячи проданных книг. Психологический нон-фикшен Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» оказался на пятом месте, тираж составил 68,9 тысячи экземпляров.





Шестое место получил детективно-фантастический роман Виктора Дашкевича «Императорский Див. Колдун Российской империи» — 62,5 тысячи экземпляров. Также в топ-10 вошли сборник хоррор-историй Дмитрия Мордаса, книга о зельеварении Лорри Ким и детективная история Питера Боланда. Новый роман Виктора Пелевина «Круть» занял 17-е место с тиражом 39,1 тысячи экземпляров.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва