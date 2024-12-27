Группа «Руки вверх!» попала в Книгу рекордов России

27.12.2024
Группа «Руки вверх!» установила новый рекорд в Книге рекордов России, собрав рекордное количество зрителей на трех концертах. В пятницу фронтмен коллектива Сергей Жуков получил соответствующий сертификат, передает ТАСС.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил
, что коллектив подал заявку на фиксацию рекорда. После изучения представленных доказательств было принято решение зафиксировать достижение группы. Общее количество зрителей на трех концертах составило 225 тысяч человек, что и стало основой для нового рекорда.
Сергей Жуков поделился воспоминанием о своем детстве, когда мечтал собрать стадион, однако и не предполагал, что события нарушат планку сразу в трех городах. Он отметил, что это количество зрителей едва ли превосходит численность населения его родного Димитровграда.
В дополнение к сертификату Жукову вручили медаль с гравировкой, подтверждающей рекорд, а также памятные подарки. Коненко добавил, что достижение группы будет опубликовано в следующем выпуске Книги рекордов России.
Фото: Pixabay.com