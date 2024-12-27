Группа «Руки вверх!» попала в Книгу рекордов России

27.12.2024

Группа «Руки вверх!» попала в Книгу рекордов России
Группа «Руки вверх!» установила новый рекорд в Книге рекордов России, собрав рекордное количество зрителей на трех концертах. В пятницу фронтмен коллектива Сергей Жуков получил соответствующий сертификат, передает ТАСС.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил, что коллектив подал заявку на фиксацию рекорда. После изучения представленных доказательств было принято решение зафиксировать достижение группы. Общее количество зрителей на трех концертах составило 225 тысяч человек, что и стало основой для нового рекорда.

Сергей Жуков поделился воспоминанием о своем детстве, когда мечтал собрать стадион, однако и не предполагал, что события нарушат планку сразу в трех городах. Он отметил, что это количество зрителей едва ли превосходит численность населения его родного Димитровграда.

В дополнение к сертификату Жукову вручили медаль с гравировкой, подтверждающей рекорд, а также памятные подарки. Коненко добавил, что достижение группы будет опубликовано в следующем выпуске Книги рекордов России.


Фото: Pixabay.com