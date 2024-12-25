В Абхазии умер советский актер Шалва Гицба

24 декабря на 89-м году жизни скончался известный советский и абхазский актер театра и кино, режиссер Шалва Чифович Гицба. О его кончине сообщило информационное агентство «Апсныпресс».





Шалва Гицба родился в 1936 году. В 1956 году он поступил в Тбилисский театральный институт имени Руставели, выбрав актерский факультет. После окончания учебы в 1960 году актер начал свою карьеру в Абхазском драматическом театре имени Чанбы. С 1985 года он стал режиссером Абхазского государственного молодежного театра. В 1984 году его удостоили звания народного артиста Абхазской АССР.





На сцене Гицба сыграл множество ролей, став известным благодаря своему таланту и мастерству. В кино он начал сниматься с конца 1960-х годов и принял участие в таких фильмах, как «Время счастливых находок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссера Говорухина, «У самого Черного моря», где исполнил роль маркиза ди Поза, а также в «В ночь на новолуние», «Колокол священной кузни» и «Созвездие Козлотура».









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