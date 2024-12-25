Собянин: в Москве обновили 70% зданий театров

В Москве провели масштабные работы по обновлению зданий театров.



Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы в Московской городской думе.





Мэр Москвы отметил, что в результате проведенной работы театры не уступают по техническому оснащению самым известным театральным площадкам в мире.





«Стремимся все эти годы расширить возможности москвичей и как творцов, и как пользователей культуры. Для этого реализуются масштабные проекты популяризации культурного наследия Москвы. Обновлено 46 городских театров — по сути дела, 70% зданий наших городских театров. И сегодня в техническом отношении московский театр не уступает самым известным сценам мира», — сказал Собянин.





Мэр добавил, что в столице была возрождена главная выставка страны — ВДНХ, создан Московский кинокластер, который является одним из крупнейших центров производства кино и медиаконтента в мире. В планах — строительство новых развлекательных и образовательных объектов мирового уровня.





«Большая культурная площадка с первоклассной инфраструктурой для выявления и развития талантов во всех сферах, театры, музеи, концертные залы мирового уровня. Центр притяжения креативной индустрии, кино, анимации, моды, дизайна, издательского дела и арт-рынка. Широкие возможности для повседневного отдыха и досуга — все это наша с вами Москва сегодня и в ближайшей перспективе», — добавил Собянин.









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