В Туле прошла презентация выставки «Рождественский рассказ»

21 декабря в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» состоялась презентация выставки «Рождественский рассказ», на которой представлены личные вещи Льва Толстого и его семьи, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.





В числе экспонатов книги из библиотеки писателя, оригинальные рисунки Софьи Андреевны Толстой, куколка-скелетец, украшавшая дом в Ясной Поляне в Рождественские праздники, спичечница, коробка из-под печенья, где лежали принадлежности для шитья сапог, впервые представленные на выставке: шило, воск, сапожные гвозди. Эти и другие личные вещи писателя и членов его семьи вошли в экспозицию «Рождественский рассказ» в Туле. Презентация выставки прошла в пространстве культурно-выставочного комплекса «Л. Н. Т.», филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна».





Все предметы тематически связаны с ключевыми произведениями мировой классики, посвященными Рождеству. В творчестве Толстого это рассказ «Где любовь, там и Бог» — притча о судьбе простого сапожника.





В рамках презентации состоялся показ фильма «Где любовь, там и Бог», созданного по рассказу Толстого в 1937 году, и интервью Александры Толстой, младшей дочери писателя.





Экспозиция будет открыта до 19 января 2025 года.









Фото: скриншот Youtube