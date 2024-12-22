В Тувинском национальном театре им. Виктора Кок-оола состоялась российская премьера мюзикла «Легенда ветров»

21 декабря в Национальном театре им. Виктора Кок-оола с аншлагом прошла российская премьера первого тувинского мюзикла по мотивам народных сказок «Легенда ветров». Мюзикл основан на рассказе о популярном сказочном герое Оскус-ооле, которого называют тувинским Робин Гудом, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.





«Легенда ветров» рассказывает историю о том, как Оскус-оол на пороге взрослой жизни выполняет наказ своего приемного отца, который нашел героя еще младенцем в расселине скал: разыскать своих настоящих родителей и узнать историю своего рода. Оскус-оол пускается в путешествие, полное опасностей и невероятных приключений. И, как положено, сказка имеет счастливый финал.





Автором либретто музыкальной постановки стала Вилория Шожукпан, музыку с элементами горлового пения и хип-хопа написали композиторы Урана Хомушку и Роман Чокуров.





Постановкой мюзикла руководил главный режиссер Омского государственного музыкального театра, дипломант «Золотой маски» Александр Лебедев.





Также в Тувинском театре сообщили о предстоящем в январе выпуске документального фильма, который расскажет об истории создания и участниках мюзикла «Легенда ветров».









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