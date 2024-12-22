На экраны выйдет картина о Соловье-разбойнике и Илье Муромце

22.12.2024

На экраны выйдет картина о Соловье-разбойнике и Илье Муромце
Фильм «Соловей против Муромца» режиссера Карена Оганесяна появится в кинотеатрах России 22 мая 2025 года. Сценарий фильма разработали Кирилл Журенков и Надежда Воробьева, сообщает «Культуромания».

В центре сюжета — противостояние богатыря Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Антон Васильев и Марк-Малик Мурашкин. В съемках также приняли участие Елена Валюшкина, Юрий Нифонтов, Вероника Журавлева, Александра Тихонова и другие актеры.

Изначально фильм был заявлен под рабочим названием «Стальное сердце».


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