На экраны выйдет картина о Соловье-разбойнике и Илье Муромце

На капитальный ремонт было направлено более 400 миллионов рублей.
На капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура», потрачено 56 миллионов рублей.
Первый тувинский мюзикл создан по мотивам народных сказок о тувинском Робин Гуде Оскус-ооле.
Российский фильм представят зрителям весной 2025 года.
Жители и гости Севастополя приняли участие в праздничных мероприятиях.
На капитальный ремонт было направлено более 400 миллионов рублей.
На капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура», потрачено 56 миллионов рублей.
Первый тувинский мюзикл создан по мотивам народных сказок о тувинском Робин Гуде Оскус-ооле.
Российский фильм представят зрителям весной 2025 года.
Жители и гости Севастополя приняли участие в праздничных мероприятиях.
Средства, ранее выделяемые на сувениры, направят на поддержку ветеранов сцены.
Семьи военнослужащих получат подарки и примут участие в праздничных мероприятиях.
В рамках мероприятия представили новые проекты от издательства BUBBLE, а также первые детали проекта...
Среди экспонатов — архивные материалы, связанные с созданием романа и его экранизациями.
Планируется выпуск интервью-воспоминаний с фронтовиками и детьми военных лет.
Мероприятие проходило в одном из залов сети Roxy Cinemas.
Исполнение оперы «Милосердие», созданной по пьесе Николая Рериха, будет приурочено к 150-летию русск...
Ей было 88 лет.
Фильм снимали в России и Индии.
Мероприятия пройдут в рамках программы «Зима в Москве» и традиционного фестиваля «Путешествие в Рожд...
Центр стал первым учреждением подобного формата на евразийском пространстве.
Министр культуры Дагестана получила государственную награду за вклад в развитие искусства.
Работа стала самым дорогим лотом аукциона AI № 561.
В этом году художественные композиции украсят десять столичных зданий.
В этом году участие в конкурсе приняли более 500 авторов из 16 стран, включая Чили, КНДР и Канаду.
22.12.2024