Владимир Пресняков удостоился ордена Почета

20.12.2024

Владимир Пресняков удостоился ордена Почета
Музыкант Владимир Пресняков награжден орденом Почета по указу президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Певец удостоился награды с формулировкой «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Также звание «Заслуженный артист России» досталось артисту Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Павлу Овчинникову.

Владимир Пресняков родился в семье известных музыкантов. С 1980 года он пел в хоре Елоховского собора в столице России. В начале 80-х выступал вместе с ВИА «Круиз», исполнял композиции «Старая сказка», «Красная книга» и «Кошка».

Музыкант является лауреатом множества премий. Россияне узнают его по песням «Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя», «Странник» и многим другим.


Фото: YouTube