Владимир Пресняков удостоился ордена Почета

Музыкант Владимир Пресняков награжден орденом Почета по указу президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.





Певец удостоился награды с формулировкой «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Также звание «Заслуженный артист России» досталось артисту Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Павлу Овчинникову.





Владимир Пресняков родился в семье известных музыкантов. С 1980 года он пел в хоре Елоховского собора в столице России. В начале 80-х выступал вместе с ВИА «Круиз», исполнял композиции «Старая сказка», «Красная книга» и «Кошка».





Музыкант является лауреатом множества премий. Россияне узнают его по песням «Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя», «Странник» и многим другим.









Фото: YouTube