Более 100 уникальных портретов XVIII-XX веков представили на выставке в Псковском музее

В главном здании Псковского музея-заповедника стартовала выставка портретов под названием «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». На мероприятии представили более ста произведений искусства, созданных в период с XVIII по XX век, и значительная часть из них демонстрируется впервые. Генеральный директор музея Светлана Мельникова сообщила об этом ТАСС.





Мельникова отметила , что выставка включает свыше ста полотен, каждое из которых может рассказать свою уникальную историю или хранить загадки, требующие дальнейшего изучения. Она подчеркнула, что большинство работ до сих пор не выставлялись для широкой публики. В частности, впервые можно увидеть портрет Ивана Заборовского, выдающегося российского военного и государственного деятеля, который известен своим отказом принять на русскую службу Наполеона Бонапарта.





Одной из примечательных черт выставки стало большое количество семейных и детских портретов. Самым ранним произведением, представленным на выставке, является «Портрет молодого человека с мопсом», созданный голландским художником Адрианом Фердула Младшим в конце XVII – начале XVIII века. Мельникова добавила, что этот образ уверенного в себе человека с волевым взглядом отражает дух раннего Просвещения.





По словам генерального директора музея, с эпохи Петра I западное искусство стало важным ориентиром для русской художественной школы, а портрет стал ведущим жанром этого времени. Петр I активно приглашал иностранных живописцев в Россию и способствовал популяризации приобретения произведений искусства за границей. В это время появился термин «россика», который обозначает творчество иностранных художников, работавших в России.









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