Ольга Любимова: Русский музей впервые за 30 лет показал ретроспективу шедевров Васнецова

Русский музей впервые за 30 лет представил ретроспективу шедевров художника Виктора Васнецова. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Грандиозная выставка, подготовленная к 175-летию мастера отечественной живописи, приурочена к завершению Года семьи в России. Министр выразила уверенность в том, что она будет интересна зрителям всех возрастов, особенно семьям с детьми.





«Экспозиция объединила в одном пространстве около 120 произведений Виктора Васнецова из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея В. М. Васнецова, Музея истории религии, музея-заповедника В. Д. Поленова и других собраний», — написала Ольга Любимова в Telegram-канале.





Посетители увидят такие знаменитые полотна как «Витязь на распутье», «Баян», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке» и «Ковер-самолет». Петербургским зрителям впервые покажут гениальную работу «Богатыри» из собрания Третьяковки, добавила министр.





Значение творчества Виктора Васнецова для отечественной культуры поистине огромно, подчеркнула Ольга Любимова. Непревзойденное мастерство художника в сочетании с глубоким духовным и патриотическим содержанием его произведений делают выставку важным событием культурной жизни всей России, заключила министр.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой