Появились первые кадры комедии с Никитой Ефремовым «Дорогая, я больше не перезвоню»

Главную роль в фильме сыграл Никита Ефремов.Главный персонаж фильма — молодой столичный специалист по рекламе Даниил. Парень страдает от синдрома упущенных возможностей. Он работает на износ, торопится, пытается успеть всё и сразу, но это не приносит ему счастья. Единственное, что согревает его душу, — мечты о будущем, где он сможет позволить себе жизнь в роскошном особняке у моря с любимой девушкой. Однако внезапно жизнь Даниила кардинально меняется. Он оказывается в состоянии комы и просыпается в загадочной прихожей загробного мира, которая поразительно напоминает аэропорт из его последней рекламной кампании. Перед ним всего два варианта: отправиться в ад или в рай, но Даниил не теряет надежды найти альтернативный путь — вернуться в мир живых. В ожидании этого он проводит время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».Автором сценария и режиссером фильма выступил Александр Фомин.В актерский состав вошли также Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.Релиз картины запланирован на 6 марта 2025 года.