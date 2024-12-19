РЭМ и академия Елены Образцовой решили внедрять музыку в выставки

Российский этнографический музей (РЭМ) и международная академия музыки Елены Образцовой заключили соглашение, которое направлено на интеграцию музыкальных элементов в работу музея. Директор РЭМ Юлия Купина сообщила об этом ТАСС.





Соглашение подписали Юлия Купина и директор академии Елена Макарова в рамках международного фестиваля «Интермузей. Экспо». По словам Купиной, сотрудничество с академией только начинается, и она подчеркнула важность музыкальной составляющей в современном музее. Она отметила, что для партнеров это уникальная площадка, которая концентрирует смыслы, связанные с культурой различных народов, включая музыкальную и театральную.





Кроме того, в пресс-службе РЭМ уточнили, что соглашение служит для повышения квалификации специалистов, что будет способствовать развитию их творческого потенциала и внедрению лучших практик в сфере музейной и музыкальной деятельности.





В рамках того же форума подписали соглашение о сотрудничестве РЭМ и музейно-выставочный центр «Росфото». Купина отметила, что музей и центр давно работают вместе и решили зафиксировать свои отношения официальным соглашением. Она подчеркнула, что в музее хранится обширная коллекция фотографий, и их интересует как методика сохранения, так и способы экспонирования. Купина добавила, что сотрудничество охватывает выставки и каталоги, а также курс стажировок, и отсутствие формального договора не помешало их совместной истории. Теперь же официальное соглашение придаст дополнительную легитимность их совместной работе.









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