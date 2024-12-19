Павел Ващилин призвал музеи и театры к сотрудничеству

Во время дискуссии «Музей как медиа? Как и о чем говорят музеи» на международном фестивале «Интермузей. Экспо» заслуженный артист России, директор музея МХАТ им. Чехова Павел Ващилин высказал мнение о необходимости активного сотрудничества между музеями и театрами. Он сообщил, что такое взаимодействие может обогатить культурный ландшафт и привлечь внимание публики.





В беседе с ТАСС Ващилин отметил , что музеям стоит инициировать коллаборации с театральными студиями и институциями, что позволит вовлечь их в организацию выставок и других мероприятий. Как артист Московского художественного театра и выпускник школы-студии МХАТ, Ващилин подчеркнул, что театры и музеи представляют собой единый творческий организм. Он добавил, что совместная работа под руководством Константина Хабенского и Игоря Золотовицкого нацелена на создание новой художественной линии, которая объединит театр и музей.





По его мнению, такое сотрудничество может привести к созданию новых креативных подходов в искусстве, заинтересовать молодежь и расширить аудиторию. Ващилин также указал на возможность театров и музеев использовать свои ресурсы для продвижения мероприятий друг друга, что будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва