Ольга Любимова приняла участие в заседании совета попечителей Третьяковской галереи

Состоялось заседание попечительского совета Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале. Она подвела итоги деятельности учреждения за год.





Министр напомнила, что в 2024 году открылся новый корпус галереи на Кадашевской набережной. Он уже принял главное музейное событие года — международный форум «Интермузей», сообщила Ольга Любимова.





«Также здесь прошло вручение первой Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева, а в октябре открылась выставка «Передвижники», которую за полтора месяца посетили более 130 тысяч человек», — говорится в сообщении министра.





Весной филиал галереи открылся в Самаре. К концу 2024 года его посещаемость составила более 100 тысяч человек. Также продолжается ввод в эксплуатацию филиала в Калининграде. Масштабное открытие запланировано на будущий год. Строится объект во Владивостоке. Кадры для будущего филиала уже готовятся в дальневосточных вузах.





В числе знаменательных событий министр выделила возвращение картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» в постоянную экспозицию музея. Шедевр мирового искусства надежно защищен и выставляется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле, подчеркнула Ольга Любимова.





На 2025 год Третьяковская галерея запланировала целый ряд масштабных проектов. К 80-летию Великой Победы откроется большая выставка «1418 дней». Готовятся экспозиции, посвященные Борису Кустодиеву, Виктору Борисову-Мусатову и Илье Машкову. Также состоится первый выставочный проект музея в Санкт-Петербурге под названием «Россия 1925–2025».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой