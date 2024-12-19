Марийский ТЮЗ открылся после реконструкции в Йошкар-Оле

19.12.2024

Марийский ТЮЗ открылся после реконструкции в Йошкар-Оле
Марийский театр юного зрителя, расположенный в центре столицы республики, вновь начал свою работу после завершения реконструкции, проведенной в рамках национального проекта «Культура». Об этом пишет ТАСС.

В республиканском министерстве культуры, печати и по делам национальностей сообщили, что ремонт здания театра, построенного в 1980-х годах, стартовал еще в 2014 году. Однако из-за нехватки финансирования работы приостановили. В прошлом году реконструкция возобновилась благодаря выделению более 658 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

Теперь площадь театра увеличилась вдвое. В обновленном здании появились новые помещения, включая малый зал на 110 мест, комнаты для вокальных занятий, репетиционный и танцевальный залы, а также дополнительные пространства для хранения декораций и костюмов. Основной зрительный зал также прошел капитальный ремонт.

На торжественном открытии театра глава республики Юрий Зайцев отметил, что здание стало современным и монументальным. Он подчеркнул, что после реконструкции театр превратился в новое культурное учреждение с современными пространствами и необходимым оборудованием. Глава региона поблагодарил всех участников проекта и выразил уверенность, что молодежь оценит преображение театра, который теперь можно назвать настоящим дворцом искусства.

Первой постановкой в обновленном театре стал мюзикл «Алые паруса», основанный на известной повести Александра Грина.


Фото: Pixabay.com