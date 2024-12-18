В Москве 23 декабря подведут итоги грантового конкурса ПФКИ

23 декабря 2024 года в Москве состоится заседание координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором подведут итоги грантового конкурса, предназначенного для поддержки проектов 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.





Координационный комитет определит победителей, среди которых окажутся негосударственные некоммерческие организации, муниципальные и коммерческие структуры, а также индивидуальные предприниматели. Сообщение из пресс-службы фонда отметило, что конкурс проходит в 13-й раз, при этом за последние 3,5 года общий бюджет программы достиг около 5 миллиардов рублей. Эти средства направят на реализацию наиболее креативных и значимых социальных проектов, способствующих развитию творческих индустрий.





В рамках конкурса заявки подали креативные коллективы, организаторы фестивалей и профессиональных конкурсов, а также сотрудники выставок, библиотек, музеев и театров. Кроме того, среди участников оказались арт-пространства, продюсеры, музыканты и мультипликаторы, работающие над сохранением культурного наследия малых народов России. Оценку представленных проектов провели 381 эксперт, действовавшие по единым установленным критериям.





Заявочная кампания продолжалась с 25 июля по 10 сентября 2024 года. Только за этот период в информационной системе фонда зарегистрировались почти 14 тысяч авторов проектов. На протяжении двух дней конкурсной активности более 9 тысяч креативных команд из всех регионов России создали личные кабинеты на сайте фонда.









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