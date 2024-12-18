Фестиваль «Площадь Искусств» представит спецпрограмму к 100-летию со дня рождения Леонида Когана

В честь 100-летия со дня рождения выдающегося скрипача Леонида Когана Международный фестиваль «Площадь Искусств» подготовил специальную программу.



В Малом зале Петербургской филармонии 20 декабря пройдет концерт для скрипки соло, посвященный великому музыканту. Программу исполнит известный скрипач Гайк Казазян. В его исполнении прозвучат произведения Баха, Изаи, каприсы Паганини и «Паганиниана» Мильштейна. Концерт станет частью XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», который в этом году отмечает свое 25-летие.



В Музитории филармонии 19 декабря состоится презентация книги «Леонид Коган. Письма». Автор-составитель и главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая расскажет об истории создания книги и поделится интересными фактами из жизни музыканта.



В этом году фестиваль «Площадь Искусств» проходит с 14 по 24 декабря и посвящен 25-летию со дня своего основания.



Среди участников фестиваля — ведущие российские исполнители и звезды мировой классической музыки. На сцене Большого зала Петербургской филармонии выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие известные коллективы.



Особое внимание на фестивале будет уделено стипендиатам Международного фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова. В афише фестиваля — симфонические и камерные концерты, а также выступления талантливых пианистов.





Фото: пресс-служба Петербургской филармонии