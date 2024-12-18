Новая Третьяковка представит выставку о стилях отечественного дизайна

Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют выставку «110 | Российский дизайн 1915–2025».



Проект откроется 27 декабря и станет постоянной частью коллекции Новой Третьяковки. Гости смогут проследить эволюцию отечественного дизайна от авангарда до современности.





Выставка представит более 700 экспонатов, охватывающих различные направления, такие как футуризм, супрематизм, конструктивизм, постконструктивизм, ар-деко, неоклассика, органический модернизм, космический модернизм, функционализм и постмодернизм. Особое внимание будет уделено русскому и советскому культурным кодам, а также арт-дизайну и коллекционному дизайну.





Среди исторических экспонатов будут представлены предметы советского быта, такие как первый массовый телевизор КВН, холодильник ЗИЛ, снегокат «Чук и Гек», ткань «Челюскинцы», пылесос «Сатурн», самовар «Спутник» и табурет «Спутник». Также будут показаны редкие образцы агитационного фарфора, детский педальный трактор, сифон «Пингвин» и флакон духов «Красная Москва».





Впервые будут представлены копии стеллажа Юрия Случевского, одного из основателей советской секционной мебели, и катера Юрия Соловьева, основателя Института технической эстетики (ВНИИТЭ). Эти экспонаты помогут передать атмосферу исторических событий, таких как Революция 1917 года, освоение Арктики, покорение космоса, Фестиваль молодежи и студентов, Олимпиада-80 и другие.





Соорганизатором мероприятия выступит Московская неделя интерьера и дизайна. Ее участники представят более 100 экспонатов, которые станут основой современной части экспозиции.





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