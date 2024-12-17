ГИМ представит выставку об истории металлургии в Череповце

17.12.2024
В Государственном историческом музее (ГИМ) в сентябре 2025 года откроется выставка, посвященная истории металлургии в Череповце.
Экспозиция будет приурочена к 70-летию Череповецкого металлургического комбината и расскажет о развитии российской металлургической отрасли, передает
ТАСС.
Советник гендиректора по устойчивому развитию ПАО «Северсталь» Захар Азаров сообщил, что на выставке будут представлены более ста живописных и графических произведений из коллекции Череповецкого музейного объединения.
Летом 2025 года планируется проведение выставки, посвященной художнику Василию Верещагину. Проект будет реализован при поддержке фонда «Доброта Севера», Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.