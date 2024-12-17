Выставкой 2025 года в ГМИИ им. Пушкина станет экспозиция коллекции князей Барятинских

17.12.2024
В 2025 году Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит выставку «Музей Барятинских. Европейское искусство XVII-XIX веков».
Выставочный проект будет посвящен коллекции князей Барятинских. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год, сообщила директор музея Елизавета Лихачева, передает
ТАСС.
Проект, по словам руководителя, станет выставкой года. В рамках проекта также будут отреставрированы несколько ценных предметов из музеев Курска, где находится большая часть собрания князей Барятинских.
Коллекция князей Барятинских включает произведения европейских мастеров живописи XVII-XIX веков, таких как Альбрехт Дюрер, Каспар Давид Фридрих и Лука Джордано. Экспозиция будет представлена осенью.
Весной в Главном здании музея откроется выставка «Вернуть будущему. К истории шедевров, утраченных и сохраненных во Второй мировой войне». Она будет приурочена к 80-летию Победы и представит произведения, спасенные после взрыва бункера Фридрихсхайн. На выставке будут представлены уникальные отреставрированные предметы, включая единственную в России скульптуру Донателло.
Фото: Pixabay.com